Президент РФС высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ
Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что в настоящее время организация обсуждает с правительством вопрос о возможном изменении лимита на легионеров в чемпионате России.
"Я являюсь противником лимита на легионеров. В прошлом сезоне мы лимит донастроили. И вот эта система "8+17" — она более эффективна, чем лимит "6+5". Мы видим, что клубы стали более избирательны в вопросе подбора легионеров. Проще стало работать тренерам. Выросло игровое время молодых россиян. Но любой лимит, как его ни настраивай, имеет свои недостатки — он ущербный. И безусловно, оптимальная система — в которой лимита нет. Вопрос лимита мы сейчас обсуждаем с правительством. Но давать более подробные комментарии преждевременно", - приводит слова Дюкова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что в прошлом сезоне в Российской Премьер-Лиге действовал лимит на легионеров. Клубам разрешено заявлять на сезон восемь иностранных игроков без ограничения на их одновременное пребывание на поле.
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