Президент РФС высказался о возможном возвращении Кокорина и Мамаева в большой футбол

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мыслями о скором выходе на свободу нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

"Мои ожидания от того, что произойдёт после их возвращения? Я бы хотел, чтобы ребята вернулись в большой футбол, и надеюсь, что это произойдёт", - сказал Дюков.

Напомним, что футболисты 17 сентября выйдут из исправительной колонии. На прошлой неделе суд удовлетворил их ходатайство о досрочно-условном освобождении.

Контракт Кокорина с "Зенитом" истёк 30 июня и он стал свободным агентом, впрочем, клуб рассматривает вариант с продлением соглашения.

Договор Мамаева с "Краснодаром" рассчитан до 31 декабря 2019 года, но "быки" твёрдо намерены прекратить сотрудничество с игроком досрочно

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