Президент РФС высказался о возможном возвращении Кокорина и Мамаева в большой футбол

Теги александр кокоринпавел мамаевалександр дюков

Президент РФС высказался о возможном возвращении Кокорина и Мамаева в большой футбол

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мыслями о скором выходе на свободу нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

"Мои ожидания от того, что произойдёт после их возвращения? Я бы хотел, чтобы ребята вернулись в большой футбол, и надеюсь, что это произойдёт", - сказал Дюков.

Напомним, что футболисты 17 сентября выйдут из исправительной колонии. На прошлой неделе суд удовлетворил их ходатайство о досрочно-условном освобождении.

Контракт Кокорина с "Зенитом" истёк 30 июня и он стал свободным агентом, впрочем, клуб рассматривает вариант с продлением соглашения.

Договор Мамаева с "Краснодаром" рассчитан до 31 декабря 2019 года, но "быки" твёрдо намерены прекратить сотрудничество с игроком досрочно

Не пропустите: Президент "Урала" назвал условие для подписания Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар может покинуть ПСЖ в январе

Неймар может покинуть ПСЖ в январе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов