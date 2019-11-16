Президент РФС выступил против приглашения иностранных арбитров на матчи РПЛ

Теги рфсалександр дюков

Президент РФС выступил против приглашения иностранных арбитров на матчи РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил мнение, что приглашение иностранных арбитров на матчи РПЛ не решит проблему судейства в турнире.

"Считаю, что наши арбитры в состоянии качественно обслуживать матчи. Приглашение иностранных арбитров не позволит избежать ошибок в играх чемпионата России. Мы видим, какие ошибки допускаются в матчах Лиги Чемпионов или внутренних чемпионатах других стран. Мы в состоянии создать качественную систему судейства. Да, можем вернуться в нулевые годы. Можем пригласить иностранцев, пройдёт один тур, два, три. Будет допущена ошибка, мы будем уверены, что не было предвзятости. А пройдёт три-четыре тура с ошибками и получим то же самое, что и сейчас", - сказал Дюков.

Напомним, что в пятницу сменился глава судейского комитета РФС - вместо Николая Левникова назначен Ашот Хачатурянц.

Кроме того, в скором времени поста может лишиться руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

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