Президент РФС выступил против приглашения иностранных арбитров на матчи РПЛ
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил мнение, что приглашение иностранных арбитров на матчи РПЛ не решит проблему судейства в турнире.
"Считаю, что наши арбитры в состоянии качественно обслуживать матчи. Приглашение иностранных арбитров не позволит избежать ошибок в играх чемпионата России. Мы видим, какие ошибки допускаются в матчах Лиги Чемпионов или внутренних чемпионатах других стран. Мы в состоянии создать качественную систему судейства. Да, можем вернуться в нулевые годы. Можем пригласить иностранцев, пройдёт один тур, два, три. Будет допущена ошибка, мы будем уверены, что не было предвзятости. А пройдёт три-четыре тура с ошибками и получим то же самое, что и сейчас", - сказал Дюков.
Напомним, что в пятницу сменился глава судейского комитета РФС - вместо Николая Левникова назначен Ашот Хачатурянц.
Кроме того, в скором времени поста может лишиться руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
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