Президент РФС выступил против совмещения Черчесова в клубе и сборной

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков не хочет, чтобы главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов совмещал работу с клубом.

"Я считаю, что это не даст преимущества нашей сборной и честно скажу, что я скорее противник этой идеи, нежели сторонник", - сказал Дюков.

Напомним, что действующий контракт Черчесова с РФС истекает следующим летом.

СМИ сватают 56-летнего специалиста в московский "Спартак", который ищет замену для Олега Кононова.

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