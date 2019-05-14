Президент "Ромы": "18 лет Де Росси был бьющимся сердцем клуба"

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Президент "Ромы": "18 лет Де Росси был бьющимся сердцем клуба"

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта рассказал, что думает о решении Даниэля Де Росси уйти из команды по завершении сезона, передает пресс-служба команды.

Напомним, 35-летний футболист выступал за итальянский клуб на протяжении всей карьеры. 

"18 лет Де Росси был бьющимся сердцем "Ромы". С самого начала он гордо  представлял фанатов "Ромы" на поле, он стал лучшим полузащитником Европы.

Мы все будет плакать, когда он в последний раз сыграет за джалоросси. Мы уважаем его желание продолжить играть не в Риме", - сказал Паллотта.

Ранее сообщалось, что Де Росси покинут "Рому" по окончании сезона. О завершении карьеры пока речи не было.

Не пропустите: Де Росси покинет "Рому" по окончании этого сезона  | http://soccernews.ru
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