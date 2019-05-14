Президент "Ромы": "18 лет Де Росси был бьющимся сердцем клуба"
Президент "Ромы" Джеймс Паллотта рассказал, что думает о решении Даниэля Де Росси уйти из команды по завершении сезона, передает пресс-служба команды.
Напомним, 35-летний футболист выступал за итальянский клуб на протяжении всей карьеры.
"18 лет Де Росси был бьющимся сердцем "Ромы". С самого начала он гордо представлял фанатов "Ромы" на поле, он стал лучшим полузащитником Европы.
Мы все будет плакать, когда он в последний раз сыграет за джалоросси. Мы уважаем его желание продолжить играть не в Риме", - сказал Паллотта.
Ранее сообщалось, что Де Росси покинут "Рому" по окончании сезона. О завершении карьеры пока речи не было.
Не пропустите: Де Росси покинет "Рому" по окончании этого сезона | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Вчера сыграли в ****, вату погоняли. Каррера мудак". В сети появилась аудиозапись разговора Глушакова
-
СМИ: Глушаков настраивал всех против Карреры
-
Сарри стал первым тренером при Абрамовиче, который за весь сезон не выпустил поле ни одного нового воспитанника "Челси"
-
Де Росси покинет "Рому" по окончании этого сезона
-
Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ
Лента новостей
-
Витсель поздравил "Зенит" с чемпионством
-
Кафельников обратился к совладельцу "Спартака" с просьбой рассмотреть вопрос продажи клуба
-
Финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов покажут в Москве на самом большом экране в мире
-
Адвокат жены Глушакова: "На бракоразводный процесс всплывшая переписка Дениса не повлияет"
-
Зидан намерен сделать своего сына вторым голкипером "Реала"
-
Конте не возглавит "Интер", пока не узнает о решении "Ювентуса" по его кандидатуре
-
Лофтус-Чик: "Надеюсь стать таким же лидером "Челси", каким был Джон Терри"
-
Президент "Ромы": "18 лет Де Росси был бьющимся сердцем клуба"
-
"Вчера сыграли в ****, вату погоняли. Каррера мудак". В сети появилась аудиозапись разговора Глушакова
-
Рейнгольд: "Глушаков больше не должен играть в "Спартаке"
-
1
СМИ: Глушаков настраивал всех против Карреры
-
Сарри стал первым тренером при Абрамовиче, который за весь сезон не выпустил поле ни одного нового воспитанника "Челси"
-
Аршавин: "Я уверен, что в Баку будет замечательный финал Лиги Европы"
-
Де Росси покинет "Рому" по окончании этого сезона
-
Азар: "Для меня это один из лучших сезонов"
-
Главный тренер "Уэски" покинет пост по окончании сезона
-
Широков: "Если ЦСКА не попадет никуда в еврокубках, переход Фернандеса в "Зенит" осуществим"
-
Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ
-
Махрез: "Я очень счастлив в "Сити" и не хочу никуда уходить"
-
Шнуров: "Решение по Кокорину и Мамаеву было принято неспроста"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|40
|14
|Фиорентина
|36
|40
|15
|Парма
|36
|38
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15