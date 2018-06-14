Президент "Ромы": "Алиссон близок к переходу в "Реал"

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта рассказал о потерях, которые понесет его команда уже в самое ближайшее время.

"Алиссон имеет высокую рыночную стоимость - порядка 78 миллионов евро. Он близок к переходу в "Реал", а Раджа Наинголан присоединится к "Интеру", - приводит слова клубного босса "волков" AS.

Напомним, "Торино" арендует защитника "Ромы". | soccernews.ru