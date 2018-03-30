Президент "Ромы": "Барселона" - хороший жребий в ЛЧ"

Теги ромабарселона

Президент "Ромы": "Барселона" - хороший жребий в ЛЧ"Президент "Ромы" Джеймс Палотта уверен в том, что его команда может пройти "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Первый матч между командами состоится в Испании 4 апреля.

"Я считаю, это хороший жребий. Мне говорили, что это будто бой Давида и Голиафа, но я не согласен. «Рома» может сыграть с кем угодно. Мои игроки ничем не уступают каталонским.

Если я буду анализировать головой, то она скажет, что будет тяжело. Но сердце говорит, что у нас есть шанс на успех. "Рома" в предыдущей стадии прошла "Шахтёр" по правилу выездного гола, а "Барселона" справилась с "Челси", - сказал он.

Читайте: "Рома" не намерена продавать Алиссона и Ундера | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов