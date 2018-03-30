Президент "Ромы": "Барселона" - хороший жребий в ЛЧ"

Президент "Ромы" Джеймс Палотта уверен в том, что его команда может пройти "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Первый матч между командами состоится в Испании 4 апреля.

"Я считаю, это хороший жребий. Мне говорили, что это будто бой Давида и Голиафа, но я не согласен. «Рома» может сыграть с кем угодно. Мои игроки ничем не уступают каталонским.

Если я буду анализировать головой, то она скажет, что будет тяжело. Но сердце говорит, что у нас есть шанс на успех. "Рома" в предыдущей стадии прошла "Шахтёр" по правилу выездного гола, а "Барселона" справилась с "Челси", - сказал он.

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