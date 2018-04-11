Президент "Ромы" будет оштрафован за купание в фонтане

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Президент "Ромы" будет оштрафован за купание в фонтане

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта будет оштрафован за купание в фонтане после победы своей команды над "Барселоной" в Лиге Чемпионов.

Стоит отметить, что взыскание, предусмотренное за купание в исторических фонтанах, составляет 500 евро.

Также Палотта принёс свои извинения мэру Рима Вирджинии Раджи. | http://soccernews.ru

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