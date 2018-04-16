Президент "Ромы" исключил продажу Алиссона

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта исключил продажу в ближайшее летнее трансферное окно бразильского вратаря Алиссона.

"Не понимаю, почему меня продолжают спрашивать о том, будет ли Алиссон нашим вратарём в следующем сезоне. Мы не собираемся продавать его. На это нет ни единого шанса. Когда мы его подписывали, то уже считали великолепным голкипером" - цитирует Палотту Football Italia.

Отметим, что на 25-летнего Алиссона, который пропустил 38 голов в 42 матчах текущего сезона, претендуют "Реал", "Ливерпуль" и ПСЖ.

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