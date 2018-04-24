Президент "Ромы": "Ливерпуль" считал, что переплатил за Салаха"



Президент "Ромы" Джеймс Паллотта заявил, что прошлым летом руководство "Ливерпуля" считало сумму заплаченную за форварда Мохамеда Салаха завышенной.

"Тем летом у нас было несколько предложений по Салаху, но он хотел перебраться в Премьер-лигу. Когда мы обо всем договорились с "Ливерпулем", то их президент заявил, что они переплатили. Я тогда сказал ему, что расплачусь за обед, чтобы он успокоился. Впрочем затем Салах провел невероятный сезон в Англии и меня удивило это. Возможно, "Ливерпуль" придумал лучший способ того, как его использовать на поле", - приводит слова Паллотты AS.

Напомним, что египтянин перешел в "Ливерпуль" за 42 миллиона евро. В этом сезоне 25-летний Салах провел за мерсисайдцев 49 матчей и забил 44 гола.

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