Президент "Ромы": "Манолас и Наингголан не покинут клуб"

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Президент "Ромы": "Манолас и Наингголан не покинут клуб"
Президент "Ромы" Джеймс Паллотта заявил, что клуб закончил с продажами ведущих игроков.

"Мы пока еще не определились с будущим Тотти. Когда информация будет, то вы все узнаете. Наингголан и Манолас остаются в "Роме", они никуда не уходят. Мы продали нескольких игроков, чтобы держаться в рамках финансового фэйр-плей", - приводит слова Паллотты RomaPress.us.

Напомним, что этим летом "Рома" рассталась с защитником Антонио Рюдигером ("Челси"), а также хавбеками Мохамедом Салахом ("Ливерпуль") и Леандро Паредесом ("Зенит").

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