Президент "Ромы": "Милан" - единственный в Серии А, который сходит с ума!"
Президент "Ромы" Джеймс Паллотта обрушился с критикой в адрес "Милана", который этим летом потратил на новых игроков 210 миллионов евро.
"Из-за финансового фэйр-плей УЕФА у нас творился полный бардак. Нас должны ставить в пример за то, что мы разгребли завалы, оставшиеся после предыдущего руководства.
Но когда речь идет о "Милане", я не понимаю, что происходит. В этом нет никакого смысла. Во-первых, у них не было денег, чтобы купить клуб, и они заняли почти 300 миллионов евро у моих знакомых в Лондоне под довольно высокий процент.
Теперь они тратят или по крайней мере делают важные предоплаты за игроков, а значит, в конце концов, им придется брать на себя расходы. Они говорят, что это делается для попадания в Лигу чемпионов, но этого будет недостаточно. Когда расходы на зарплату почти равны сумме доходов, то я не знаю, что за ерунда происходит. "Милан" - единственный в Серии А, кто сходит с ума!
Возможно, у них есть грандиозный бизнес-план, который мы когда-нибудь поймем, но остальные клубы ведут себя рациональнее. Кто-нибудь объясните мне стратегию "Милана", а то я не понимаю", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18