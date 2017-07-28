Президент "Ромы": "Милан" - единственный в Серии А, который сходит с ума!"

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Президент "Ромы": "Милан" - единственный в Серии А, который сходит с ума!"Президент "Ромы" Джеймс Паллотта обрушился с критикой в адрес "Милана", который этим летом потратил на новых игроков 210 миллионов евро.

"Из-за финансового фэйр-плей УЕФА у нас творился полный бардак. Нас должны ставить в пример за то, что мы разгребли завалы, оставшиеся после предыдущего руководства.

Но когда речь идет о "Милане", я не понимаю, что происходит. В этом нет никакого смысла. Во-первых, у них не было денег, чтобы купить клуб, и они заняли почти 300 миллионов евро у моих знакомых в Лондоне под довольно высокий процент.

Теперь они тратят или по крайней мере делают важные предоплаты за игроков, а значит, в конце концов, им придется брать на себя расходы. Они говорят, что это делается для попадания в Лигу чемпионов, но этого будет недостаточно. Когда расходы на зарплату почти равны сумме доходов, то я не знаю, что за ерунда происходит. "Милан" - единственный в Серии А, кто сходит с ума!

Возможно, у них есть грандиозный бизнес-план, который мы когда-нибудь поймем, но остальные клубы ведут себя рациональнее. Кто-нибудь объясните мне стратегию "Милана", а то я не понимаю", - сказал он.

Читайте: "Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы | http://soccernews.ru

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