Президент "Ромы" назвал цели клуба на будущее

Теги рома

Президент "Ромы" назвал цели клуба на будущее

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта мечтает о победе в Лиге Чемпионов.

"В первую очередь, мы хотим, чтобы у клуба появился свой стадион. Также мы хотим выиграть Лигу Чемпионов, со временем Серию А и Кубок Италии, ну и, наверное, сохранить немного волос" - приводит слова Паллотты ESPN.

Напомним, что сегодня "Рома" проведет первую полуфинальную игру против "Ливерпуля".

Читайте также: "Челси" может переманить тренера "Ромы". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сборная свободных агентов лета 2018

Сборная свободных агентов лета 2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 34 85
2 Наполи 34 84
3 Рома 34 67
4 Лацио 34 67
5 Интер Милан 34 66
6 Аталанта 34 55
7 Милан 34 54
8 Сампдория 34 51
9 Фиорентина 34 51
10 Торино 34 47
11 Дженоа 34 41
12 Болонья 34 39
13 Сассуоло 34 37
14 Кальяри 34 33
15 Удинезе 34 33
16 Кьево 34 31
17 Кротоне 34 31
18 СПАЛ 34 29
19 Хеллас Верона 34 25
20 Беневенто 34 17
Полная таблица

топ-5 тегов