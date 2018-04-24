Президент "Ромы" назвал цели клуба на будущее

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта мечтает о победе в Лиге Чемпионов.

"В первую очередь, мы хотим, чтобы у клуба появился свой стадион. Также мы хотим выиграть Лигу Чемпионов, со временем Серию А и Кубок Италии, ну и, наверное, сохранить немного волос" - приводит слова Паллотты ESPN.

Напомним, что сегодня "Рома" проведет первую полуфинальную игру против "Ливерпуля".

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