Президент "Ромы": "Никто не делал предложений по Джеко"

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта высказался о будущем форварда своей команды Эдина Джеко.

"Будущее Джеко? Мы готовы выслушать предложения по нему, но никто не делал серьезных и конкретных запросов по Эдину, мы получали только звонки", - приводит слова клубного босса "волков" El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Джеко забил 20 мячей и сделал 6 результативных передач в 42 матчах за "Рому".

Напомним, Паллотта исключил продажу Алиссона. | soccernews.ru