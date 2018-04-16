Президент "Ромы": "Никто не делал предложений по Джеко"

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Президент "Ромы": "Никто не делал предложений по Джеко"Президент "Ромы" Джеймс Паллотта высказался о будущем форварда своей команды Эдина Джеко.

"Будущее Джеко? Мы готовы выслушать предложения по нему, но никто не делал серьезных и конкретных запросов по Эдину, мы получали только звонки", - приводит слова клубного босса "волков" El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Джеко забил 20 мячей и сделал 6 результативных передач в 42 матчах за "Рому".

Напомним, Паллотта исключил продажу Алиссона. | soccernews.ru

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