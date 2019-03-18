Президент "Ромы": очень удивился, когда прочитал, что сказал Мончи
Президент "Ромы" Джеймс Паллотта рассказал, что думает о словах экс-спортивного директора Рамона Мончи.
Мончи сказал испанским журналистам, что: "Президент хотел идти вправо, я хотел идти влево".
"Я очень удивился, когда прочитал, то, что сказал Мончи. Я ценю то, что он хотел добиться успеха в "Роме", однако хочу объяснить, что я ясно дал понять, в каком направлении должен двигаться клуб. Я изначально говорил, что нам нужны футболисты, тренеры, скауты, медики и так далее высшего класса.
Она на 100 процентов контролировал команду. Однако, если взглянуть на результаты, то понятно, что это не помогло.
Осенью ситуация изменилась. Я спросил у Мончи по поводу его плана Б, если ситуация продолжит ухудшаться. Но у него не было плана Б. Он сказал, что его план Б - это продолжать следовать плану А.
Напомним, Мончи ушел из "Ромы" после того, как Эузебио Ди Франческо ушел в отставку.
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