Президент "Ромы" шокирован судейством в матче с "Ливерпулем"

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта высказался на тему судейства после ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Очевидно, что видеоповторы необходимы в Лиге Чемпионов, потому что нельзя позволять происходить таким вещам. Если мы не увидим систему VAR в турнире - это будет просто смехотворно. Вы сами всё видели - Эль Шаарави не был в офсайде на 49-й минуте, пенальти не назначили. На 65-й минуте мяч попал в руку, что было очевидно всем в мире, кроме судей. Кстати, там должна была быть красная карточка, и "Рома" могла играть в большинстве. На 67-й минуте на Шике сфолили в штрафной. Я знаю, что арбитру непросто работать на таком матче, но действительно неприятно, когда проигрываешь так, как сегодня" - приводит слова Палотты BBC.

Напомним, что "Роме" не хватило всего одного гола, чтобы перевести матч в дополнительное время.

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