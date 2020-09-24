Президент России Путин наградил владельца "Спартака" государственным орденом

Пресс-служба "Спартака" объявила о награждении владельца московского клуба Леонида Федуна орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

64-летнего бизнесмена наградили за вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны.

Напомним, что по итогам 8 туров РПЛ "Спартак" делит с "Зенитом" лидерство в турнирной таблице.

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