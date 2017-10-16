Президент "Ростова" исключил увольнение Кучука

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц выразил поддержку главному тренеру команды Леониду Кучуку.

"Кучук не будет уволен. У него очень большой кредит доверия. На три года точно" - сказал Арутюнянц.

Отметим, что после вчерашнего поражения от "Рубина" "Ростов" опустился на 11-е место в чемпионате России, а безвыигрышная серия команды насчитывает уже 7 матчей. | http://soccernews.ru