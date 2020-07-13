Президент "Ростова" может купить клуб в Европе и назначить главным тренером Карпина

Теги ростоввалерий карпин

Президент "Ростова" может купить клуб в Европе и назначить главным тренером Карпина

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц хочет покинуть клуб. При этом функционер рассматривает вариант с покупкой одного из европейских клубов, сообщает Metaratings.

По данным источника, в новый клуб Арутюнянц намерен переманить главного тренера "Ростова" Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина.

Причиной возможного ухода Арутюнянца из "Ростова" является его недовольство судейством, а также работой управленческого аппарата Российской Премьер-Лиги. 

У Арутюнянца есть варианты с клубами из трех европейских чемпионатов — Испании, Португалии и Бельгии.

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