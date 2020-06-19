Президент "Ростова": "Наши ребята - красавцы, будущие чемпионы!"

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Президент "Ростова": "Наши ребята - красавцы, будущие чемпионы!"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался по поводу поражения своей команды в матче 23-го тура РПЛ с "Сочи" (1:10).

Отметим, дончане выпустили смешанную команду: часть игроков молодежного состава, часть из "Ростова" 2003. Футболисты основы находятся на карантине из-за коронавируса.

"Послушайте, наши ребята, большие молодцы и красавцы! Остальное не важно. Вы сегодня видели игру. Это будущие чемпионы! Я ни о чем не жалею", - цитирует игрока "Спорт-Экспресс".

"Ростов" занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. "Сочи" расположился на 9 позиции. 

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