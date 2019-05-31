Президент "Ростова": "Не довольны результатом. Я испытал полное опустошение и разочарование"

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Президент "Ростова": "Не довольны результатом. Я испытал полное опустошение и разочарование"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц в интервью Sport24 рассказал, что думает о результатах команды в минувшим сезоне.

Напомним, подопечные Валерия Карпина занял 9 место в турнирной таблице РПЛ.

"Довольны ли мы результатом? Нет, недовольны. У нас хорошая команда, и мы хотели большего. Все хотели: руководство, игроки, тренерский штаб и, конечно, болельщики. Ведь у всех нас есть амбиции и желание побеждать в каждом следующем матче.

Я очень хорошо понимаю наших болельщиков и их эмоции. Я испытал полное опустошение и разочарование. Это испытала вся команда и весь клуб. Но это футбол. В чемпионате России, я считаю, мы могли выступить лучше", - сказал Арутюнянц.

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