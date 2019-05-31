Президент "Ростова": "Не довольны результатом. Я испытал полное опустошение и разочарование"
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц в интервью Sport24 рассказал, что думает о результатах команды в минувшим сезоне.
Напомним, подопечные Валерия Карпина занял 9 место в турнирной таблице РПЛ.
"Довольны ли мы результатом? Нет, недовольны. У нас хорошая команда, и мы хотели большего. Все хотели: руководство, игроки, тренерский штаб и, конечно, болельщики. Ведь у всех нас есть амбиции и желание побеждать в каждом следующем матче.
Я очень хорошо понимаю наших болельщиков и их эмоции. Я испытал полное опустошение и разочарование. Это испытала вся команда и весь клуб. Но это футбол. В чемпионате России, я считаю, мы могли выступить лучше", - сказал Арутюнянц.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20