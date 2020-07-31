Президент "Ростова" обратился к болельщикам

Теги ростов

Президент "Ростова" обратился к болельщикам

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц сделал заявление, адресованное фанатам донской команды.

"Уважаемые болельщики! Это был тяжёлый и сложный сезон для нас. Довольны ли мы результатом? Сложно ответить. С одной стороны - пятое место РПЛ - это очень хороший результат для нас, а с другой - мы могли реально побороться за право выступать в Лиге Чемпионов и за медали в чемпионате. То, что это прогресс для команды и клуба - для нас это очевидно, но некоторое разочарование всё равно присутствует. Пандемия... COVID-19 спутал нам всё. В этом сезоне мы начали играть в другой футбол, в который хотели играть с самого начала, мы поменяли философию. Для команды это было непросто. Ребята справились, молодцы, хорошо поработали. Такая игра радует наших болельщиков и доставляет удовольствие всем любителям футбола.

Футбол - это праздник. Мы и в будущем будем стараться показывать зрелищную игру. Двигаемся дальше, готовимся к новому сезону. Мы хотим дарить эмоции и радость от футбола, собирать стадионы, мы хотим, чтобы команда радовала всех своей игрой. Мы занимаемся развитием академии, молодёжных команд, основной команды, несмотря на все трудности. У нас есть цели и задачи. Цель я озвучивал ранее: стабильный клуб, которым бы мы гордились - для этого нам нужны титулы. Мы не будем озвучивать задачи каждый год, они у нас должны быть неизменные. Задача - регулярно бороться за высокие места в РПЛ, позволяющие выступать в европейских турнирах. Мы постоянно должны выступать на хорошем уровне и показывать достойную игру. Это один из аспектов успеха. По поводу Кубка: стать обладателем Кубка - задача и мечта любого футбольного клуба.

Трансферная политика нашего клуба должна быть последовательной и системной. Я считаю, главное - сбалансированный состав, также нам нужно создать глубину состава. Мы готовы расстаться с игроком в том случае, если он сам изъявит желание покинуть клуб, и мы получим достойное предложение. При этом мы должны понимать, кем мы его заменим. Если игрок перестал соответствовать нашим критериям - тогда мы тоже готовы расстаться. Нам надо, чтобы игроки бились на поле, выкладывались полностью, были сильны духом, были сильными личностями. Чтобы интересы команды были в приоритете намного выше, чем любые другие. Помимо игровых качеств нам очень важны психология, характер и личность футболиста. Новые игроки должны органично вписываться в наш коллектив. Игрок должен хотеть играть за наш клуб.

Что касается слухов про уходы - журналисты всегда что-то пишут. Это их работа. Для нас важны только интересы команды. Наша задача, чтобы в команде была хорошая атмосфера. Мы точно знаем, чего хотим, у нас есть цель, стратегия и план развития. Мы двигаемся шаг за шагом. Я очень хорошо знаю, какую команду и какой клуб мы хотим видеть. У нас собралась сильная и боеспособная команда, которая хочет и может радовать наших болельщиков. Мы не хотим идти по самому простому пути - продавать лидеров команды, наоборот мы планируем по возможности усилить состав. Уважаемые болельщики! Футбольный клуб "Ростов" - это наша команда, наша сила в единстве, только вместе с вами мы можем добиться успеха. Мы - "Ростов"! - говорится в обращении Арутюнянца, опубликованном на официальном сайте клуба.

Не пропустите: "Ростов" приступил к подготовке к сезону-2020/21. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Химки" уволили главного тренера Юрана

"Химки" уволили главного тренера Юрана

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов