Президент "Ростова" отказался комментировать ситуацию в клубе
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что не хочет пока обсуждать ситуацию в клубе.
"Нам некогда сейчас давать какие-либо комментарии. До закрытия трансферного окна осталось два дня, мы работаем в штатном режиме. Команда готовится к игре с "Ахматом". После мы ответим на все интересующие болельщиков вопрос", - цитирует Арутюнянца Sport24.
"Ростов" после 10 туров РПЛ занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 17 баллов.
Не пропустите: "Ростов" назвал "Краснодару" цену на Ионова| http://soccernews.ru
главное
-
"Ростов" назвал "Краснодару" цену на Ионова
-
Опубликована финальная двадцатка претендентов на премию Golden Boy 2020
-
Льорис установил рекорд сборной Франции
-
Франк де Бур выдал один из худших тренерский стартов в истории Нидерландов: Италия оголила все главные проблемы "оранжевых"
-
"Зенит" теряет Малкома
Лента новостей
-
Евсеев высказался о работе экспертом в компании с Сёминым и Казанским
-
Президент "Ростова" отказался комментировать ситуацию в клубе
-
Жена Карпина успокоила болельщиков "Ростова", переживающих из-за трансферной кампании
-
"Зенит" показал видео с кадрами знакомства с командой новичка Вендела
-
Защитник "Арсенала" Колашинац может перейти в "Рому"
-
Шахматист Карякин пообещал устроить челлендж для детей, если "Спартак" станет чемпионом
-
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Ромеро может продолжить карьеру в МЛС
-
"Ростов" назвал "Краснодару" цену на Ионова
-
Опубликована финальная двадцатка претендентов на премию Golden Boy 2020
-
Новичок "Зенита" Вендел оценил погоду в Санкт-Петербурге
-
Льорис установил рекорд сборной Франции
-
Куртуа сравнил Месси и Роналду
-
Гендузи заболел коронавирусом
-
"Химки" близки к аренде двух игроков "Ростова"
-
Президент "Урала" отреагировал на слухи о возможном возвращении Погребняка
-
Франк де Бур выдал один из худших тренерский стартов в истории Нидерландов: Италия оголила все главные проблемы "оранжевых"
-
Адиль Рами рассказал, что помешало ему построить более успешную карьеру
-
"Зенит" теряет Малкома
-
Дибала может перейти в "Челси"
-
Тихонов, скорее всего, возглавит "Астану"