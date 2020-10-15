Президент "Ростова" отказался комментировать ситуацию в клубе

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что не хочет пока обсуждать ситуацию в клубе.

"Нам некогда сейчас давать какие-либо комментарии. До закрытия трансферного окна осталось два дня, мы работаем в штатном режиме. Команда готовится к игре с "Ахматом". После мы ответим на все интересующие болельщиков вопрос", - цитирует Арутюнянца Sport24.

"Ростов" после 10 туров РПЛ занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 17 баллов.

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