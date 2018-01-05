Президент "Ростова" озвучил задачи команды на 2018 год

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц озвучил задачи команды на 2018 год.

"Задачи следующие - создание боеспособной команды, которая сможет бороться за места для участия в еврокубках, стабилизация финансовой деятельности, закрытие реальных долгов, формирование понятного и прозрачного бюджета, выработка устойчивой финансовой модели. Также среди задач поиск спонсоров и инвесторов, готовых вкладывать в клуб, развитие детско-юношеского футбола, подготовка молодых футболистов, популяризация футбола и ФК "Ростов", работа с болельщиками. Мы планируем развивать инфраструктуру клуба, строить базу, открывать интернет-магазин, развивать собственную розничную сеть по продаже атрибутики - и это ещё далеко не полный перечень задач на 2018 год" - сказал Арутюнянц.

Отметим, что по итогам 20 туров "Ростов" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 25 очков.

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