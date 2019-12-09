Президент "Ростова" подвел итоги 2019 года для своей команды

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что доволен результатами клуба в этом сезоне. Об этом сообщает Sport24.

"Наш клуб уходит на зимний перерыв, занимая в турнирной таблице место первой пятерке, в зоне Еврокубков, и это очень приятно видеть и осознавать. Этот результат подтверждает тот факт, что мы движемся в правильном направлении. Игроки выкладываются на 100% и делают это качественно и ярко. Спасибо им, тренерскому штабу, всему клубу и вам за веру и поддержку в любой ситуации" - сказал Арутюнянц.

После 19 туров РПЛ "Ростов" занимает 3 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 баллов.

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