Президент "Ростова" прокомментировал назначение Семина на пост главного тренера

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Президент "Ростова" прокомментировал назначение Семина на пост главного тренераФото: инстаграм Семина/Автор неизвестен

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о назначении Юрия Семина на пост главного тренера команды.

"Кандидатура Юрия Семина была утверждена сразу, больше никого не рассматривали. Мы знакомы с Юрием Павловичем давно, он один из лучших тренеров в России.

Переговоры длились не более пяти минут, мы быстро нашли взаимопонимание. Был определен ряд задач, которые стоят перед тренером и командой, но раскрывать подробности на данный момент не будем", – сказал Арутюнянц для "Спорт-Экспресс".

Напомним, что недавно "Ростов" объявил об уходе Валерия Карпина.
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