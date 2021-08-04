Президент "Ростова" прокомментировал назначение Семина на пост главного тренера

Фото: инстаграм Семина/Автор неизвестен

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о назначении Юрия Семина на пост главного тренера команды.

"Кандидатура Юрия Семина была утверждена сразу, больше никого не рассматривали. Мы знакомы с Юрием Павловичем давно, он один из лучших тренеров в России.

Переговоры длились не более пяти минут, мы быстро нашли взаимопонимание. Был определен ряд задач, которые стоят перед тренером и командой, но раскрывать подробности на данный момент не будем", – сказал Арутюнянц для "Спорт-Экспресс".

Напомним, что недавно "Ростов" объявил об уходе Валерия Карпина.

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