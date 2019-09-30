Президент "Ростова" прокомментировал подписание Мамаева
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался по поводу подписания контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.
"Подписание любого квалифицированного футболиста всегда проходит в условиях сильной конкуренции. Тем более, когда речь идёт о футболисте с российским паспортом. Нам удалось быстро договориться с Павлом. Риск? Мамаев - профессиональный игрок уровня национальной сборной. Он пропустил год, но его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернётся на прежний уровень, а, может быть, и превзойдёт его.
История последнего года известна всем. Если бы она нас смутила - мы бы не подписали этого игрока. Эта история в прошлом. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол. Я уверен, что он поможет нашей команде уже весной. Что касается его физического состояния, Павел прошёл медицинское обследование в Ростове. У него прекрасные физические показания, врачи дали положительное заключение.
У нас нет юридических оснований для того, чтобы заявить игрока прямо сейчас. Решения по составу команды на поле всегда принимает главный тренер. Я думаю, что если бы Павел был в заявке, то мы бы увидели его на поле уже через месяца полтора. Ему предстоит большая работа по восстановлению, но я не исключаю того, что Павел сыграет в одном из товарищеских матчей уже в этом году, либо на зимних тренировочных сборах", - сказал Арутюнянц.
Напомним, что Мамаев заключил с "Ростовом" двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.
Годовая зарплата скандального хавбека с учётом бонусов за командные достижения может достигать 1 миллиона евро.
Не пропустите: Жена Мамаева опубликовала видео с реакцией болельщиков "Ростова" на подписание контракта с ее мужем. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ узнали размер отступных в контракте Карпина с "Ростовом"
-
Арустамян: "У Цорна два кандидата в тренеры "Спартака" - из Голландии и Германии"
-
Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Кипром и Шотландией
-
Кононов - худший тренер "Спартака" по проценту набранных очков в 36 первых матчах
-
Серхио Рамосу грозит 12-матчевая дисквалификация
Лента новостей
-
Мамаев рассказал, как он ждал выхода на свободу
-
1
Роналду показал свои новые бутсы
-
1
Де Лигт отказался переходить в "Барселону" из-за Пике
-
Болельщики "Андерлехта" требуют отставки Компани
-
Месси и Дембеле тренировались перед матчем с "Интером"
-
УЕФА назвал имена судей на матчи ЦСКА и "Краснодара" в Лиге Европы
-
Экс-тренер "Шальке" может возглавить "Спартак"
-
СМИ узнали размер отступных в контракте Карпина с "Ростовом"
-
Моуринью исключил возвращение в Серию А в ближайшем будущем
-
Арустамян: "У Цорна два кандидата в тренеры "Спартака" - из Голландии и Германии"
-
УЕФА назначила судейскую бригаду на матч "Зенит" - "Бенфика"
-
Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Кипром и Шотландией
-
Президент "Ростова" прокомментировал подписание Мамаева
-
"Милан" определил трёх кандидатов на замену Джампаоло
-
Официально: Тим Ховард завершил карьеру
-
Кононов - худший тренер "Спартака" по проценту набранных очков в 36 первых матчах
-
Серхио Рамосу грозит 12-матчевая дисквалификация
-
Конте просит купить полузащитника "Манчестер Юнайтед"
-
Неизвестные ограбили дом Семшова в Подмосковье, пострадала жена тренера
-
Широков назвал главную ошибку Кононова во время работы в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЦСКА Москва
|11
|25
|2
|Локомотив Москва
|11
|23
|3
|Ростов
|11
|23
|4
|Краснодар
|11
|23
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|23
|6
|Уфа
|11
|15
|7
|Урал
|11
|14
|8
|Арсенал Тула
|11
|14
|9
|Спартак Москва
|11
|14
|10
|Оренбург
|11
|11
|11
|Крылья Советов
|11
|11
|12
|Рубин
|11
|11
|13
|Динамо Москва
|11
|10
|14
|Сочи
|10
|9
|15
|Ахмат
|10
|9
|16
|Тамбов
|11
|8