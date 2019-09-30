Президент "Ростова" прокомментировал подписание Мамаева

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался по поводу подписания контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

"Подписание любого квалифицированного футболиста всегда проходит в условиях сильной конкуренции. Тем более, когда речь идёт о футболисте с российским паспортом. Нам удалось быстро договориться с Павлом. Риск? Мамаев - профессиональный игрок уровня национальной сборной. Он пропустил год, но его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернётся на прежний уровень, а, может быть, и превзойдёт его.

История последнего года известна всем. Если бы она нас смутила - мы бы не подписали этого игрока. Эта история в прошлом. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол. Я уверен, что он поможет нашей команде уже весной. Что касается его физического состояния, Павел прошёл медицинское обследование в Ростове. У него прекрасные физические показания, врачи дали положительное заключение.

У нас нет юридических оснований для того, чтобы заявить игрока прямо сейчас. Решения по составу команды на поле всегда принимает главный тренер. Я думаю, что если бы Павел был в заявке, то мы бы увидели его на поле уже через месяца полтора. Ему предстоит большая работа по восстановлению, но я не исключаю того, что Павел сыграет в одном из товарищеских матчей уже в этом году, либо на зимних тренировочных сборах", - сказал Арутюнянц.

Напомним, что Мамаев заключил с "Ростовом" двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

Годовая зарплата скандального хавбека с учётом бонусов за командные достижения может достигать 1 миллиона евро.

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