Президент "Ростова" рассказал, каким составом команда сыграет с тульским "Арсеналом"

Теги ростоварсенал тулавалерий карпин

Президент "Ростова" рассказал, каким составом команда сыграет с тульским "Арсеналом"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что с тульским "Арсеналом" в рамках 24-го тура РПЛ снова может сыграть молодёжный состав.

"Выставить основу? Пока непонятно, скорее всего, будет играть академия", - сказал Арутюнянц.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин также признался, что в ситуации до сих пор нет определённости.

"В каком составе "Ростов" будет играть матч против "Арсенала"? Не знаю. Я сам не понимаю", - сказал Карпин.

Напомним, что матч "Ростов" - "Арсенал" запланирован на субботу, 27 июня. Начало - в 20:00 по московскому времени.

Ранее донская команда сыграла молодёжкой с "Сочи" и была разгромлена со счётом 1:10.

Не пропустите: "Сочи" выпустил официальное заявление по поводу скандального матча с "Ростовом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клубы РПЛ проголосовали за три поправки к регламенту

Клубы РПЛ проголосовали за три поправки к регламенту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов