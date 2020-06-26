Президент "Ростова" рассказал, каким составом команда сыграет с тульским "Арсеналом"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что с тульским "Арсеналом" в рамках 24-го тура РПЛ снова может сыграть молодёжный состав.

"Выставить основу? Пока непонятно, скорее всего, будет играть академия", - сказал Арутюнянц.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин также признался, что в ситуации до сих пор нет определённости.

"В каком составе "Ростов" будет играть матч против "Арсенала"? Не знаю. Я сам не понимаю", - сказал Карпин.

Напомним, что матч "Ростов" - "Арсенал" запланирован на субботу, 27 июня. Начало - в 20:00 по московскому времени.

Ранее донская команда сыграла молодёжкой с "Сочи" и была разгромлена со счётом 1:10.

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