Президент "Ростова": "Слуцкий хочет продолжить работу в Европе, поэтому вступать в переговоры с ним было бессмысленно"



Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц опроверг информацию о том, что главным тренером клуба мог стать Леонид Слуцкий.

"Мы не знаем, откуда берутся все эти слухи, но мы знаем, что Леонид Викторович хочет продолжить работу в Европе. Поэтому вступать в переговоры было бессмысленно. Но мы рассчитываем на сотрудничество с Леонидом Викторовичем в области детско-юношеских команд. Надеемся, что он выступит консультантом в вопросах подготовки молодых футболистов", - приводит слова Арутюнянца официальный сайт клуба.

Напомним, что сегодня наставником ростовского клуба стал Валерий Карпин.

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