Президент "Ростова": "Спасибо Бердыеву и его тренерскому штабу, они подарили нам сказку"

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Президент "Ростова": "Спасибо Бердыеву и его тренерскому штабу, они подарили нам сказку"
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц прокомментировал уход из клуба главного тренера Курбана Бердыева, который возглавил "Рубин".

"С Курбаном Бердыевым и с тренерским штабом у нас хорошие отношения. Это замечательные люди и настоящие профессионалы. Уход Курбана Бекиевича из "Ростова" был связан с тем, что его пригласили в "Рубин", для него это вызов. В своё время было отдано много сил и души этому клубу. С командой из Казани Курбан Бекиевич выиграл много титулов, было вложено много сил, и, когда с ним некрасиво обошлись, он хотел вернуться и доказать, что с ним поступили неправильно. 

Спасибо за эти 2,5 года Курбану Бекиевичу и его тренерскому штабу. Они подарили нашим болельщикам настоящую сказку. Мы продолжаем сотрудничество с Курбаном Бекиевичем, при поддержке администрации города Ростова-на-Дону запущен проект "Футбол детям", который мы планируем развивать", - цитирует Аратюнянца официальный сайт "Ростова".

Напомним, что "Ростов" под руководством Бердыева занимал второе и пятое место в Премьер-лиге, а также участвовал в Лиге чемпионов.

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