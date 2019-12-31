Президент "Ростова": "В 2020 году мы всегда будем биться до последнего"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц выступил с обращением к болельщикам команды.

"Дорогие болельщики! Позади насыщенный и интересный событиями 2019-й год! В целом, он оказался позитивным для нашего клуба. Это был не просто год, а целый матч с изобилием красивых, спорных и неоднозначных моментов. В нём были и промежутки, в которых мы уступали, но затем с достоинством выходили победителями. Самое главное, что мы делали это все вместе с Вами и непременно продолжим в будущем! Мы благодарны Вам за то, что Вы всегда рядом с нами, за то, что Вы искренне поддерживаете нашу команду.

Ваша вера в нас и преданность - главные мотивы для новых свершений! Мы ждём 2020-й год с уверенностью в своих силах и неимоверным желанием создавать для вас больше радостных и счастливых моментов! Какие бы ситуации не возникали в наступающем году, ФК "Ростов" всегда будет биться до последнего. Нам предстоит решить немало организационных, финансовых и турнирных задач. Сделаем это все вместе - большой, сплочённой командой! Всегда надеюсь на Вашу искреннюю и преданную поддержу.

Желаю каждой семье счастья, крепкого здоровья, благополучия, а любимому клубу - успехов и процветания. Будем продолжать радовать вас красивым футболом и победами! Мы - "Ростов"!" - говорится в тексте обращения, опубликованном на официальном сайте донского клуба.

Напомним, что "Ростов" завершил первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

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