Президент "Ростова" выступил с заявлением по поводу финансовых проблем клуба

Президент "Ростова" Арташес Арутюнанц прокомментировал информацию о финансовых проблемах клуба.

"Мы не хотим идти путем самой простой финансовой «хирургии» - продавать лидеров команды. Наоборот, мы планируем по возможности усилить состав. Для того, чтобы мы решились на такую "хирургию", игрок должен сам изъявить желание покинуть клуб, либо мы должны получить очень выгодное предложение. Да, бывают трудности, как было с трансфером Михи Мевли, когда нам пришлось закрывать налоги от выступления в Лиге Чемпионов, которые были до нас. Также мы рассчитались со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами того периода, погасили большой объём кредиторской задолженности, но всплывали, какие-то старые-новые долги, большую их часть мы не признаем и готовы решать в судебном порядке. Этот процесс очень затянулся, он должен уйти в прошлое. Мы должны перейти к этапам развития и роста", - приводит слова Арутюнанца официальный сайт клуба.

После 16 туров "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков.

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