Президент "Ростова" заявил, что здоровье футболистов команды важнее, чем три очка

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался по поводу ситуации с матчем 23-го тура РПЛ с "Сочи".

Напомним, в клубе было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом, из-за чего всей команде и тренерскому штабу пришлось уйти на карантин.

"Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушел на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее.

Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай Бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. Российский футбольный союз (РФС) поддержал наше предложение при условии, что "Сочи" не будет против.

Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК "Сочи". Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка", - цитирует игрока официальный сайт клуба.

19 июня "Ростов" должен сыграть с "Сочи" в рамках 23-го тура РПЛ.

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