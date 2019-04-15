Президент "Ростова" ждёт от Карпина чемпионства в течение пяти лет

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Президент "Ростова" ждёт от Карпина чемпионства в течение пяти лет

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц озвучил амбициозную цель команды на ближайшие годы.

"Я с детства мечтаю, чтобы "Ростов" стал чемпионом России, а мечты должны сбываться. Данный возможный успех будет зависеть от многих факторов: везения, удачи, игроков и тренерского штаба. В ближайшие пять лет с Карпиным мы бы хотели стать чемпионами России. У нас хороший союз", - сказал Арутюнянц.

Стоит отметить, что "Ростов" никогда не становился чемпионом России. Лучшим результатом команды было серебро в сезоне 2015/16.

В текущей кампании по итогам 23 туров "жёлто-синие" занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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