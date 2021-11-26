Президент РПЛ Хачатурянц назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

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Президент РПЛ Хачатурянц назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Фото твиттер РПЛ

Глава российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц высказался о том, кто заслужил "Золотой мяч" в 2021 году.

"Я считаю, что Левандовски заслужил "Золотой мяч". У Месси их много, а этот человек реально доказал, что может быть причислен к великим", - сказал Хачатурянц.

Церемония награждения в этом году пройдёт в Париже. Дата мероприятия - 29 ноября.

Лионель Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча", а Роберт Левандовски ещё ни разу не выигрывал эту награду.

Не пропустите: Фигу высказался о претендентах на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Ашот должен возглавлять армянскую лигу.

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Гном половину мячиков должен раздать настоящим обладателям. Но он ничтожен по моральным качествам и просто засранец.

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