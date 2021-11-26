Президент РПЛ Хачатурянц рассказал о борьбе с коррупцией в лиге

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Глава РПЛ Ашот Хачатурянц поведал, как он работает над искоренением коррупции в российской лиге.

"Вы знаете, я даже хотел инициировать целую программу людей, которые нам давали бы информацию о возможной коррупции. И поверьте, если бы у меня была такая информация, я бы довёл ситуацию до конца. То есть до уголовного дела, до решения в суде. Те, кто даёт, - на них не меньшая ответственность. Не каждый человек может соблазн деньгами пройти.

В момент, когда я приходил в судейство, я с большинством главных акционеров договаривался о том, что даже если это было - это всё прекращается. Я получил слово от этих людей о том, что эта история будет прекращена. Я честно хочу вам сказать, я очень уверен в тех людях, которые сейчас остались в профессии. По крайней мере, в РПЛ. Ниже мы пока ещё доходим, не всё сразу. Я думаю, что вот как раз эти сигналы, они дошли", - сказал Хачатурянц.

53-летний функционер был единогласно избран президентом РПЛ 22 ноября. Он будет руководить лигой в течение 5 лет. До этого им возглавлялся судейский комитет РФС.

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