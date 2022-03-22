Президент РПЛ: "Назначение Мешкова на матч "Рубина" - грубейшая ошибка"

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Глава российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц отреагировал на судейский скандал после матча 21-го тура между "Рубином" и "Ростовом" (1:2).

По окончании игры главный тренер казанцев Леонид Слуцкий обрушился с жёсткой критикой в адрес арбитра Виталия Мешкова. Наставник в порыве эмоций позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес рефери, а также нецензурную лексику.

"Не хотел бы оправдывать высказывания Слуцкого. Безусловно, нельзя переходить на личности, я говорил об этом всегда. Как бы эмоционально ни складывалась ситуация, на личности переходить нельзя. Но огромная ошибка судейского департамента в назначении Мешкова на этот матч, это недопустимая вещь.

Был случай, который, кстати, я обсуждал с арбитрами. Мешков допустил вещь, которая непозволительна человеку - не пожать руку. Это вопрос не только отношения к тренеру, но отношения к игроку, стадиону, команде. Ты просто не имеешь на это права. И мы это обсуждали.

В этой ситуации нельзя было назначать Мешкова на матч. Грубейшая ошибка. На эмоциональном уровне не нужно быть Вангой, чтобы предсказать этот конфликт. Несмотря на то, что к Мешкову по этому матчу замечаний было не так много и они не было особо критическими", - сказал Хачатурянц.

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