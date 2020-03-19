Президент РПЛ не исключил расширение трансферного окна
Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, какие меры планируется предпринять в связи с пересечением проведения чемпионата со сроками летнего трансферного окна.
"Будет принято коллегиальное решение. Скорее всего, расширение трансферного окна. Мы попросили клубы, чтобы все темы по контрактам, арендам, зарплатам, они обсудили со своими юристами и отправили свои заключения нам. Далее мы всё это сформулируем и направим в РФС, после чего все вместе решим. Любой из клубов придёт на выручку РПЛ, РФС и друг другу. Мы не дадим никого в обиду", - сказал Прядкин.
Напомним, что РПЛ из-за пандемии коронавируса приостановлена до 10 апреля, впрочем, пауза наверняка затянется.
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