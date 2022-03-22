Президент РПЛ оценил решение судьи не удалять игрока "Нижнего Новгорода" за фол на Аиртоне
Фото твиттер "Спартака"
Глава российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц высказался об инциденте в конце первого тайма матча 22-го тура РПЛ между "Нижним Новгородом" и "Спартаком" (1:1).
Напомним, что Кирилл Гоцук грубо сыграл против Аиртона, вследствие чего бразилец получил серьёзную травму и не смог продолжить игру.
Арбитр Сергей Иванов посчитал, что этот фол не тянет даже на предупреждение. "Красно-белые" при этом настаивали на удалении.
"Фактически обошлось даже без вынесения жёлтой карточки, и ссылка была на то, что на последних сборах Витор Перейра (бывший глава департамента судейства РФС - примечание Soccernews) именно так интерпретировал этот момент. Хотя большинство экспертов и специалистов, которые смотрели момент, пришли к выводу, что это как минимум жёлтая карточка или, в общем-то, оранжевая", - сказал Хачатурянц.
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