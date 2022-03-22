Президент РПЛ оценил решение судьи не удалять игрока "Нижнего Новгорода" за фол на Аиртоне

Теги спартак москванижний новгородаиртон

Президент РПЛ оценил решение судьи не удалять игрока "Нижнего Новгорода" за фол на Аиртоне

Фото твиттер "Спартака"

Глава российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц высказался об инциденте в конце первого тайма матча 22-го тура РПЛ между "Нижним Новгородом" и "Спартаком" (1:1).

Напомним, что Кирилл Гоцук грубо сыграл против Аиртона, вследствие чего бразилец получил серьёзную травму и не смог продолжить игру.

Арбитр Сергей Иванов посчитал, что этот фол не тянет даже на предупреждение. "Красно-белые" при этом настаивали на удалении.

"Фактически обошлось даже без вынесения жёлтой карточки, и ссылка была на то, что на последних сборах Витор Перейра (бывший глава департамента судейства РФС - примечание Soccernews) именно так интерпретировал этот момент. Хотя большинство экспертов и специалистов, которые смотрели момент, пришли к выводу, что это как минимум жёлтая карточка или, в общем-то, оранжевая", - сказал Хачатурянц.

Не пропустите: Президент РПЛ: "Назначение Мешкова на матч "Рубина" - грубейшая ошибка". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар приезжает на тренировки ПСЖ пьяным

Неймар приезжает на тренировки ПСЖ пьяным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов