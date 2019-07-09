Президент РПЛ оценил законность трансфера Сутормина из "Рубина" в "Зенит"

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Президент РПЛ оценил законность трансфера Сутормина из "Рубина" в "Зенит"

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что переход полузащитника Алексея Сутормина из "Рубина" в "Зенит" был осуществлён согласно всем правилам лиги.

"Санта-Барбара, как многие написали... Но никаких нарушений с точки зрения закона не было. Этот игрок не был зарегистрирован в лиге "Рубином", - сказал Прядкин.

Напомним, что "Рубин" в конце июня купил 25-летнего футболиста у "Оренбурга", однако спустя несколько дней хавбек уже активно вёл переговоры с "Зенитом".

СМИ писали, что вопрос с переходом Сутормина из казанского в питерский клуб решался на самом высоком уровне, в том числе при участии главы "Газпрома" Алексея Миллера.

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