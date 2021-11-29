Президент РПЛ отреагировал на задержание фанатов ЦСКА после матча с "Зенитом"

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Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, что намерена предпринять лига в связи с произошедшим по окончании игры 16-го тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом" (0:2).

Напомним, что полиция стала задерживать фанатов армейцев, предположительно, за использование пиротехники.

Всего, по данным "СЭ", правоохранители забрали 408 человек.

"Запросили отчёт у органов, утром они его предоставят. Они действовали по ситуации угрозы жизни и здоровью граждан, поэтому так жёстко. Сейчас органы разбираются с классом фаеров и дымовых завес. Плюс есть проблема с камерами", - цитирует Хачатурянца "Р-Спорт".

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