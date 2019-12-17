Президент РПЛ озвучил два варианта реформирования лиги
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, какие существуют варианты изменения формата проведения чемпионата России.
"30 туров маловато, это общее мнение. Сейчас глобальное потепление. Но будем говорить с руководителями регионов о крышах над стадионами. Есть несколько вариантов: расширение лиги до 18 команд или оставить 16 команд и ввести плей-офф.
Реформу рассматриваем так, чтобы она прошла после Чемпионата Мира в Катаре. Из-за ЧМ-2022 мы потеряем четыре-пять выходных осенью-зимой, из-за этого будут сложности. Так что до Катара увеличить число матчей невозможно. Но реформа точно будет - мы увеличим количество матчей", - сказал Прядкин.
Напомним, что в РПЛ соревнуются 16 команд с 1994 года. До этого в лиге было 18 клубов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15