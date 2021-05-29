Президент РПЛ поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов

Теги манчестер ситичелсисергей прядкин

Президент РПЛ поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов

Фото сайт РПЛ

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин высказался в преддверии финального матча Лиги Чемпионов.

"Я буду болеть за хороший футбол в финале Лиги Чемпионов. Пусть победит сильнейший. Я знаю руководителей обоих финалистов, не хочу никого обидеть", - сказал Прядкин.

Напомним, что в финале ЛЧ сразятся "Манчестер Сити" и "Челси". "Горожане" никогда ранее не выигрывали этот турнир, "синие" побеждали один раз в 2012 году.

Матч состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Место проведения - город Порту, стадион "Драгау".

Не пропустите: "Манчестер Сити" против "Челси": разбираем главные аспекты предстоящего финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" нацелился на нападающего "Аякса"

"Локомотив" нацелился на нападающего "Аякса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов