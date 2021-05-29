Президент РПЛ поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов
Фото сайт РПЛ
Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин высказался в преддверии финального матча Лиги Чемпионов.
"Я буду болеть за хороший футбол в финале Лиги Чемпионов. Пусть победит сильнейший. Я знаю руководителей обоих финалистов, не хочу никого обидеть", - сказал Прядкин.
Напомним, что в финале ЛЧ сразятся "Манчестер Сити" и "Челси". "Горожане" никогда ранее не выигрывали этот турнир, "синие" побеждали один раз в 2012 году.
Матч состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Место проведения - город Порту, стадион "Драгау".
Не пропустите: "Манчестер Сити" против "Челси": разбираем главные аспекты предстоящего финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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