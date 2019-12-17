Президент РПЛ прокомментировал акции протеста болельщиков

2 Теги рплсергей прядкин

Президент РПЛ прокомментировал акции протеста болельщиков

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался касательно ситуации с протестами фанатов против полицейского беспредела.

Напомним, что во время матчей 19-го тура чемпионата болельщики уходили с трибун, демонстрируя таким образом несогласие с действиями правоохранителей.

"РПЛ озабочена акциями болельщиков и следит за ситуацией. В МВД и ГУВД направлены официальные запросы по задержаниям болельщиков. Футбол беднеет от отсутствия болельщиков на трибуне, но закон нужно соблюдать везде - и на стадионе, и за его пределами", - сказал Прядкин.

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