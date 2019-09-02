Президент РПЛ Прядкин прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Сутормина

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, что думает о трансфере полузащитника Алексея Сутормина. Об этом сообщает Sport24.ru.

Напомним, в конце июня футболист из "Оренбурга" перешел в "Рубин", а спустя неделю казанцы сообщили о трансфере игрока в "Зенит".

20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей.

"Лига действовала в рамках документов, которые были предоставлены. С точки зрения общей ситуации, надо говорить с клубами. Компенсация, которая положена за подготовку игрока, необходима. Это мы обсуждали неоднократно", - сказал Прядкин.

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