Президент РПЛ Прядкин прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Сутормина

Теги сергей прядкиналексей суторминрубинзенит санкт-петербург

Президент РПЛ Прядкин прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Сутормина

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, что думает о трансфере полузащитника Алексея Сутормина. Об этом сообщает Sport24.ru.

Напомним, в конце июня футболист из "Оренбурга" перешел в "Рубин", а спустя неделю казанцы сообщили о трансфере игрока в "Зенит".

20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей.

"Лига действовала в рамках документов, которые были предоставлены. С точки зрения общей ситуации, надо говорить с клубами. Компенсация, которая положена за подготовку игрока, необходима. Это мы обсуждали неоднократно", - сказал Прядкин.

А еще: Болельщики "Спартака" вывесили баннер о Дзюбе, Сутормине и Кокорине| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Караваев стал игроком "Зенита"

Официально: Караваев стал игроком "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов