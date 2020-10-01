Президент РПЛ Прядкин прокомментировал выход трёх российских команд в групповой этап Лиги Чемпионов

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями о том, что в групповом этапе ЛЧ сезона 2020/21 Россию впервые в истории представят сразу три команды.

"Поздравляю "Краснодар" с выходом в групповой этап Лиги Чемпионов. Очень рад за всех игроков, тренерский штаб, руководителей и болельщиков. Сегодня исторический вечер для всех поклонников нашего футбола, ведь впервые в группе Лиги Чемпионов Россию представят три клуба. Я желаю "Зениту", "Локомотиву" и "Краснодару" удачной жеребьёвки и успешного выступления в турнире", - сказал Прядкин.

Напомним, что своих соперников по группе ЛЧ клубы узнают сегодня вечером.

С составами корзин для жеребьёвки можно ознакомиться здесь.

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