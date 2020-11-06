Президент РПЛ Прядкин выступил против создания европейской Суперлиги

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением об идее реформировать европейский футбол в пользу создания Суперлиги.

"По сути, если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные - беднее. Наша страна абсолютно не заинтересована в этом... Даже пять наших ведущих клубов никогда не попадут в эту лигу. Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов, их около десятка, не более, выше интересов всех национальных лиг", - заявил Прядкин.

Ранее сообщалось, что европейские топ-клубы обсуждают создание нового турнира, который заменит Лигу Чемпионов. В нём смогут сыграть 18 команд, его бюджет - 6 миллиардов евро, старт намечен на 2022 год.

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