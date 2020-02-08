Президент РПЛ рассказал о своём отношении к включению в лигу иностранных клубов

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин порассуждал о гипотетическом появлении в турнире команд из других стран.

"Добавление в РПЛ двух сильных клубов из соседних государств повысило бы интерес к турниру у населения стран, которые представляют клубы, и спонсоров, которые заинтересованы в рынке ближнего зарубежья. Внутри лиги даже было дано поручение подробнее изучить вопрос. Всё, как и в случае с предлагавшимся когда-то проектом объединённого чемпионата России и Украины, упирается в распределение еврокубковых квот. Понятно, что пробиться в Лигу Чемпионов или Лигу Европы в своём чемпионате зарубежным клубам проще, чем в российском. При этом я понимаю логику Гинера. И сам приветствовал бы в РПЛ иностранные клубы в случае договорённости по еврокубковым квотам и обоснования экономической целесообразности проекта, в том числе по логистике клубов", - сказал Прядкин.

В середине января большинство клубов поддержали расширение РПЛ с 16 до 18 команд. Против выступили только "Зенит" и "Спартак".

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предлагал пригласить в российский чемпионат клубы из Казахстана, Беларуси и Армении.

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