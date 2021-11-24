Президент РПЛ высказался о доминировании "Зенита" в России
Фото твиттер РПЛ
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о конкуренции в лиге.
"Доминирование "Зенита"? Я не считаю это проблемой. Это наша действительность. У нас есть много топ-клубов, однако есть один, который на сегодняшний день показывает стабильную игру и имеет набор лучших игроков. Плюс - тренеры, выбирающие правильные тактические подходы, добиваются лучшего результата. В этом никакой проблемы нет.
Хотел бы я, чтобы больше клубов конкурировало за чемпионство? Да, конечно, я хотел бы, чтобы четыре-пять клубов конкурировали за первое место в таблице, чтобы наши зрители видели зрелищность и интригу. Это очень важно", - приводит слова Хачатурянца "Матч ТВ".
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