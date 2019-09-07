Президент РПЛ высказался о скором освобождении Кокорина и Мамаева

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями о решении суда выпустить из колонии условно-досрочно футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Решение об условно-досрочном освобождении принято, ребята выйдут. Не мне их судить, они сами себя наказали и, думаю, определённые выводы сделали, далее всё зависит от них. У нас в истории раньше были похожие события - люди возвращались и играли на самом высоком уровне.

Ребята - профессионалы, но как публичным фигурам им нужно следить за своим поведением. Вернутся ли они в профессиональный футбол? Не могу об этом говорить, это лучше тренерам оценивать. Самое главное в этой ситуации - сделать соответствующие выводы", - сказал Прядкин.

Напомним, что спортсмены выйдут на свободу 17 сентября. В этот день судебное решение вступит в силу.

Кокорин является свободным агентом после истечения контракта с "Зенитом", а Мамаев числится игроком "Краснодара", но клуб хочет расторгнуть с ним договор.

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