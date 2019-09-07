Президент РПЛ высказался о скором освобождении Кокорина и Мамаева

Теги сергей прядкиналександр кокоринпавел мамаевзенит санкт-петербургкраснодар

Президент РПЛ высказался о скором освобождении Кокорина и Мамаева

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями о решении суда выпустить из колонии условно-досрочно футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Решение об условно-досрочном освобождении принято, ребята выйдут. Не мне их судить, они сами себя наказали и, думаю, определённые выводы сделали, далее всё зависит от них. У нас в истории раньше были похожие события - люди возвращались и играли на самом высоком уровне.

Ребята - профессионалы, но как публичным фигурам им нужно следить за своим поведением. Вернутся ли они в профессиональный футбол? Не могу об этом говорить, это лучше тренерам оценивать. Самое главное в этой ситуации - сделать соответствующие выводы", - сказал Прядкин

Напомним, что спортсмены выйдут на свободу 17 сентября. В этот день судебное решение вступит в силу.

Кокорин является свободным агентом после истечения контракта с "Зенитом", а Мамаев числится игроком "Краснодара", но клуб хочет расторгнуть с ним договор.

Не пропустите: Кокорин и Мамаев ответили Кадырову на приглашение перейти в "Ахмат". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Шотландия - Россия: что осталось за кадром (видео)

Шотландия - Россия: что осталось за кадром (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов